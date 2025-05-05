СМИ: кабинет Израиля одобрил план, допускающий оккупацию сектора Газа

Военно-политический кабинет Израиля одобрил в ночь на понедельник планы расширения военной операции в секторе Газа, которые включают возможность оккупации палестинского анклава. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источник в политической системе.

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По словам этого источника, план будет включать, среди прочего, оккупацию сектора Газа и удержание территорий, перемещение населения анклава на юг для его защиты, лишение радикального движения ХАМАС возможности распределять гуманитарную помощь и мощные атаки на радикалов.

Как сообщил в своем телеграм-канале советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, "план включает захват и удержание территорий в Газе, перемещение гражданского населения на юг ради его безопасности, лишение ХАМАС доступа к гуманитарной помощи и массированные удары по инфраструктуре и командным пунктам террористов".

"Военно-политический кабинет единогласно одобрил оперативный план, представленный начальником Генштаба, по полной ликвидации ХАМАС в Газе и возвращению из плена израильских заложников", - добавил он, отметив, что "план полностью соответствует целям, озвученным премьер-министром Биньямином Нетаньяху в последние месяцы".

По словам Гендельмана, глава правительства на заседании военно-политического кабинета назвал этот план "реалистичным и эффективным", так как он "позволяет достичь двух главных целей - победить ХАМАС и вернуть заложников". Нетаньяху "подчеркнул, что в отличие от прежних операций, речь идет не о точечных рейдах, а о полном захвате территорий и установлении на них устойчивого контроля", добавил советник офиса премьера.

Кабинет также подавляющим большинством поддержал возможность создания гуманитарного механизма распределения международной помощи в Газе при условии, что это "не позволит ХАМАС контролировать поставки и разрушит его административные возможности", продолжил Гендельман.

"На заседании было отмечено, что на данном этапе в Газе сохраняется достаточный запас продовольствия", - добавил он.

По информации портала Ynet, заседание военно-политического кабинета продолжалось около семи часов.

Возобновление боевых действий

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции - освобождение всех удерживаемых в анклаве заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

Согласно последним данным, которые приводила израильская сторона, в настоящий момент радикалы удерживают в Газе 24 заложника и тела 35 погибших пленников.