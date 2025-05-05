В ЕС заявили о риске перехода птичьего гриппа к свиньям

Поголовье свиней в Европе может превратиться в «опасную вирусную лабораторию», в случае распространения птичьего гриппа в регионе. Об этом заявил исполнительный директор Евросоюза по безопасности пищевых продуктов (EFSA) Бернард Урл, чьи слова приводит Financial Times.

По его мнению, Европа должна находиться в состоянии повышенной готовности из-за массового заражения птицы в США и проникновения вируса H5N1 в другие виды. При этом американские власти уже подтвердили заражение людей, включая один смертельный исход. Также отмечались случаи заражения птичьим гриппом свиней на ферме в Орегоне.

«Птичий грипп, безусловно, является особым случаем в том смысле, что он распространяется от птиц все больше и больше на млекопитающих», – уточнил Урл.

Он указал на риск того, что если патоген начнет циркулировать среди свиней, поголовье которых в Европе 133,6 млн, он может обменяться генетическим материалом с человеческим гриппом и стать передаваемым между людьми. При этом именно свиньи представляют особую опасность, поскольку могут переносить патогены как от птиц, так и от людей.

«Это было бы... опасной вирусной лабораторией для рекомбинации», - пояснил Урл, отметив, что животным в Европе также угрожают африканская чума свиней, катаральная лихорадка овец и ящур.

Ранее США пришлось столкнуться с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Средняя стоимость дюжины крупных белых яиц в США выросла к началу апреля на 60% год к году, до трех долларов (чуть более 250 рублей). При этом пятого марта цены достигли исторического максимума в 8,64 доллара (около 730 рублей).