Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем посте в социальных сетях о «засильи русских» в стране допустила примерно 20 орфографических ошибок, отмечают пользователи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Да она насильно грузинка!», «И эта женщина будет говорить нам о важности изучения грузинского языка?!», «Это надо же умудриться допустить около 20 ошибок», – высказываются пользователи социальных сетей, предлагая Зурабишвили «отправиться на пенсию в родную ей Францию».

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Зурабишвили, в частности, написала, что в супермаркетах в Тбилиси очень много продукции из России, поэтому без знания русского языка якобы ничего нельзя приобрести.