Маск высмеял британский флот и сравнил его с российским

Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над флотом Великобритании, сравнив его с российским. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Маск прокомментировал пост одного из пользователей соцсети со ссылкой на издание Responsible Statecraft, что с 2011 года Россия построила 27 подводных лодок, шесть больших фрегатов, девять корветов и 16 ракетных катеров. Тем временем Британия спустила на воду четыре корабля, в том числе один авианосец.

Маск отреагировал на очередной случай похищения военкомами украинца

«Что случилось с хваленым британским военно-морским флотом?» — отметил он, отвечая на пост.

В феврале британские генералы во время встреч с главой правительства страны Киром Стармером заявили о необходимости масштабного обновления вооружений.