Китайские компании отправляют свои товары в США через третьи страны

Лера Букина

Китайские фирмы используют схемы, которые позволяют им доставлять свою продукцию в США через другие государства, чтобы обойти высокие тарифы на импорт, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета Financial Times.

Китайские компании отправляют свои товары в США через третьи страны
© РИА Новости

Как отмечается, экспортеры из КНР осуществляют поставки товаров «через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение». В материале говорится, что в китайских социальных сетях можно найти предложения для экспортеров, которые помогут им наладить поставки товаров в такие страны, как Малайзия. После получения нового сертификата происхождения товар будет отправлен в США.

Однако, как сообщает издание, согласно правилам торговли США, если товары отправляются через третьи страны, то для получения нового сертификата происхождения они должны быть подвергнуты значительной переработке в этих странах.

Властями США в начале апреля был подписан указ, предполагающий введение «взаимных» пошлин на импорт из других государств. Их базовая ставка — 10%, для 57 стран с 9 апреля действуют повышенные ставки. Позднее стало известно, что большое число стран не приняли ответных мер и решили запросить переговоры. Так, теперь на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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