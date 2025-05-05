Китайские компании отправляют свои товары в США через третьи страны

Китайские фирмы используют схемы, которые позволяют им доставлять свою продукцию в США через другие государства, чтобы обойти высокие тарифы на импорт, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета Financial Times.

Как отмечается, экспортеры из КНР осуществляют поставки товаров «через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение». В материале говорится, что в китайских социальных сетях можно найти предложения для экспортеров, которые помогут им наладить поставки товаров в такие страны, как Малайзия. После получения нового сертификата происхождения товар будет отправлен в США.

Однако, как сообщает издание, согласно правилам торговли США, если товары отправляются через третьи страны, то для получения нового сертификата происхождения они должны быть подвергнуты значительной переработке в этих странах.

Властями США в начале апреля был подписан указ, предполагающий введение «взаимных» пошлин на импорт из других государств. Их базовая ставка — 10%, для 57 стран с 9 апреля действуют повышенные ставки. Позднее стало известно, что большое число стран не приняли ответных мер и решили запросить переговоры. Так, теперь на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.