Вооруженный конфликт в Приднестровье будет означать прямое столкновение России и НАТО. Об этом заявил президент республики Вадим Красносельский, передает ТАСС.

«Война в Приднестровье — это прямое столкновение России и НАТО. <...> Здесь есть интересы и Румынии, члена НАТО, и РФ. Здесь проживает 220 тыс. граждан РФ. Здесь миротворцы России осуществляют миротворческую миссию на основании международного мандата», — сказал он.

По его словам, вопросы между Молдавией и Приднестровьем необходимо решать мирными способами.

Красносельский: Молдавия блокирует переговоры в формате "пять плюс два"

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия хочет поменять власть в Молдавии на парламентских выборах. По ее словам, аналогичная ситуация якобы происходила в 2024 году.

В феврале бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что фракция будет добиваться отставки Санду в 2025 году. Политик также отметил, что оппозиция намерена добиваться проведения досрочных президентских выборов вместе с парламентскими.