Красносельский: война в Приднестровье будет означать столкновение РФ и НАТО
Вооруженный конфликт в Приднестровье будет означать прямое столкновение России и НАТО. Об этом заявил президент республики Вадим Красносельский, передает ТАСС.
«Война в Приднестровье — это прямое столкновение России и НАТО. <...> Здесь есть интересы и Румынии, члена НАТО, и РФ. Здесь проживает 220 тыс. граждан РФ. Здесь миротворцы России осуществляют миротворческую миссию на основании международного мандата», — сказал он.
По его словам, вопросы между Молдавией и Приднестровьем необходимо решать мирными способами.
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До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия хочет поменять власть в Молдавии на парламентских выборах. По ее словам, аналогичная ситуация якобы происходила в 2024 году.
В феврале бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что фракция будет добиваться отставки Санду в 2025 году. Политик также отметил, что оппозиция намерена добиваться проведения досрочных президентских выборов вместе с парламентскими.