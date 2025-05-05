Западные спецслужбы не располагают надежной защитой от «темных» дронов на оптоволоконных кабелях, которые не только активно используются в украинском конфликте, но и могут быть применены преступниками. Такое мнение высказал Independent американский пилот беспилотных летательных аппаратов Майк Фрайетта.

По словам эксперта, беспилотники на оптоволокне, устойчивые к помехам, уже заинтересовали преступный мир и появились в Мьянме, а затем в Колумбии, где их используют наркокартели. При этом у западных стран нет защиты от «темных» дронов, и все публичные мероприятия, в том числе концерты и митинги, находятся под угрозой.

«Если бы кто-то мог заполучить огромное количество взрывчатки одновременно, это могло бы иметь абсолютно разрушительные последствия (…) Даже один дрон может вызвать опустошение среди толпы или нанести ущерб системам водоснабжения», - пояснил Майк Фрайетта.

При этом американская радиолокационная компания Echodyne утверждает, что большинство критически важных объектов инфраструктуры, правоохранительных органов и государственных учреждений на Западе «плохо оснащены для обнаружения «темных» беспилотников, не говоря уже о защите от них».

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил успехи FPV-дрона производства новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник». По словам главы региона, эти дроны «уничтожили натовской техники более чем на 300 миллионов долларов». В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал разработку средств радиоэлектронной борьбы для эффективного поражения беспилотников.