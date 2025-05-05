ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о нелегальных мигрантах

В Брюсселе заявили, что не могут предоставить информацию о единой европейской системе, сообщило издание. Отмечается, что шенгенская информационная система в режиме реального времени оповещает страны Евросоюза о подозреваемых в совершении преступлений.

Кроме того, речь идёт о базе дактилоскопии, содержащей отпечатки пальцев всех нелегальных мигрантов, пойманных при попытке незаконно пересечь границу ЕС.

Как уточняют журналисты, доступ к подобной информации позволил бы британскому МВД быстрее рассматривать заявления на предоставление убежища от иностранцев.

Отказ Брюсселя, вероятно, «заключается в том, что обмен создаст прецедент, третьи страны не могут иметь доступа к шенгенским базам данных», подчеркнул источник The Times.