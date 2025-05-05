Еще один зарубежный лидер приедет на празднование Дня Победы в Москве

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приедет в Москву на мероприятия, связанные с празднованием 80-летнего юбилея Победы. Также Хурэлсух встретится с президентом России Владимиром Путиным.

— По приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 9 мая 2025 года примет участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, — передает «Монцамэ».

Путин устроит официальный прием для гостей парада Победы

До этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным также подтвердил свое участие в мероприятиях в честь празднования 80-летия Победы в Москве. При этом лидеры 19 стран выразили желание присутствовать на предстоящем параде Победы в столице. Кто еще приедет на празднование 9 Мая в Москве — в специальном списке.

Официальный представитель Евкомиссии Гийом Мерсье заявил, что участие президента Сербии Александра Вучича в праздничных мероприятиях в Москве в честь 80-летнего юбилея Победы 9 мая негативно повлияет на переговорный процесс по присоединяю страны к Евросоюзу.