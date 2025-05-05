Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Европа становится большим препятствием на пути к миру на Украине. Об этом он высказался на YouTube.

Риттер назвал Европу препятствием на пути к миру на Украине и подчеркнул, что ее участие усугубляет конфликт.

«Европа продолжает уверять Украину, что она получит желаемое <…> Нам нужно заткнуть Европу, любым способом», — сказал он.

Экс-советник ЦРУ заявил об участии РФ, США и Китая в трехсторонней игре

Ранее бывший полковник армии США Дуглас Макрегор призвал США принудить президента Украины Владимира Зеленского к миру с Россией. По его словам, некоторые деятели в Вашингтоне хотят продолжить конфликт с Россией для защиты интересов США и якобы украинской демократии.