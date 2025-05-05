Трамп предположил, что Россия хочет сделать с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы хочет забрать себе территории Украины. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу NBC News.

В ходе беседы Трампа спросили, какие уступки должны сделать Россия и Украина для прекращения конфликта. Американский лидер отметил: «России придется отказаться от всей Украины».

Трамп высказался о выходе США из переговоров по Украине

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не претендует на чужие территории, однако будет защищать свои интересы и не намерена отказываться от того, что считает своим. В то же время западные лидеры и эксперты продолжают обсуждать возможные сценарии развития событий вокруг Украины и роль США в урегулировании конфликта.