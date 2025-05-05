Красносельский: Молдавия блокирует переговоры в формате "пять плюс два"

Правительство Молдавии блокирует переговоры по урегулированию отношений с Приднестровьем в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Об этом ТАСС заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

"Сейчас я не вижу желания молдавской стороны и, наверное, европейской стороны возобновить данный формат, формат "пять плюс два".

Делают ссылки на сложные отношения между Россией и Украиной", - сказал глава Приднестровья. Красносельский добавил, что Россия и Украина могут участвовать в переговорном процессе. По его словам, подобный опыт страны получили в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией в Приднестровье.

Президент непризнанной республики отметил, что в рамках работы представители стран встречаются еженедельно. В марте МИД Молдавии объявил сразу трех сотрудников посольства РФ, включая сопредседателя ОКК по управлению миротворческой операцией в Приднестровье Александра Андреева, персонами нон грата.

Власти страны заявили, что их деятельность противоречила дипломатическому статусу на территории республики. В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка молдавскими властями Андреева является попыткой помешать урегулированию регионального кризиса. По ее словам, Москву настораживает тот факт, что высылка дипломата совпадает с "позитивными подвижками" в урегулировании.