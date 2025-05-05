Многие политики в Европе считают, что вопрос о статусе Крыма уже решен. Об этом ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

© Газета.Ru

"Многие настоящие политики считают, что уже нет пути назад (по вопросу территорий – прим. ред.)", - подчеркнул он.

4 мая американский телеканал NBC сообщал, что вопрос о статусе Крыма остается ключевым моментом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь представитель министерства иностранных дел РФ в Крыму Артем Березовский отмечал, что украинский лидер Владимир Зеленский отказывается признавать российский статус Крыма из-за собственных меркантильных интересов.

Он отметил, что Зеленский пытается оставить крымскую и украинскую темы в поле зрения мировых СМИ, в то время как этот конфликт уже в значительной степени потерял интерес для всего мира, кроме самого президента Украины.

По словам дипломата, Зеленский зарабатывает на бедствиях украинских граждан Украины "свои 30 сребреников".