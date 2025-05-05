Заявления Владимира Зеленского, содержащие угрозы мировым лидерам, которые посетят Москву 9 мая, являются блефом.

Об этом сказал британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Это дерзкое заявление однозначно блеф», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что подобные фразы должны вызывать осуждение со стороны западных политиков и СМИ. Однако они решили промолчать.

Накануне Зеленский пригрозил мировым лидерам, принявшим решение приехать в Москву на парад Победы, заявив, что киевский режим не будет давать им никаких гарантий безопасности.

Премьер Словакии Роберт Фицо высказался об угрозах Зеленского мировым лидерам, намеренным посетить Москву 9 мая. Он назвал их неприемлемыми.