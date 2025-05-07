Тарифные войны США вредят прежде всего самим Штатам

13 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп, объявив о введении "взаимных тарифов", фактически дал официальный старт значительному расширению торговой войны США с экономическими партнерами, начало которой назначил на 2 апреля.

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Трамп заявил, что этот план будет применяться к странам, средний уровень тарифов которых выше, чем в США.

И США будут повышать свои тарифы, чтобы сделать их эквивалентными тарифам этих стран. При этом было подчеркнуто, что почти все страны устанавливают тарифы, которые значительно выше тех, что США взимают с них, и этот порядок больше не будет продолжаться. Трамп привел пример, что НДС Европейского Союза будет рассматриваться как форма тарифа, и США будут искать способы ответных мер, включая введение тарифов на товары из стран, использующих НДС.

Новые меры взаимных тарифов будут разрабатываться с учетом торговых практик стран, торгующих с США, включая тарифы, субсидии национальной промышленности, валютные курсы и другие действия, которые США могут считать несправедливыми.

Для Трампа, который однажды сказал, что "самое красивое слово в словаре - это "тариф", введение тарифов является чем-то естественным. На самом деле, в истории США тарифы на импортные товары были в большинстве случаев постоянной практикой, до 1930-х годов, когда правительство начало принимать идеи свободной торговли.

Объявленная президентом США Дональдом Трампом в начале апреля глобальная тарифная политика оказала куда более широкое и глубокое влияние, чем ожидалось. Несмотря на обвальное падение мировых фондовых рынков, включая Уолл-стрит, президент США остался непреклонен в реализации своей инициативы. Хотя мотивы и цели этой политики до сих пор остаются предметом споров, в том числе и его собственные объяснения, их нельзя считать однозначными.

Китай быстро отреагировал на действия США, введя ответные тарифы в 34 процента. Трамп ответил увеличением тарифов на китайские товары на 50 процентов, затем на 104 процента, а позже - до 125 процентов и 145 процентов. По сути, это означает почти полный паралич двусторонней торговли.

На этом фоне страны по всему миру оценивают потенциальные последствия для себя и ищут пути защиты: от капитуляции до ответных мер. Все это логично, но итог таких действий еще предстоит оценить.

Однако происходящее - это не просто "торговая война" и даже не просто "тарифная война". Чтобы адекватно понимать и эффективно реагировать на ситуацию, необходимо осознать более глубокую природу этих событий. Только так можно добиться преимущества.

Для Трампа тарифы - это не цель, а средство. Он использует их как инструмент давления, чтобы получить желаемое.

Трамп, как писала 14 апреля английская Financial Times, мотивирован главным образом желанием властвовать, а пошлины являются лучшим инструментом этой власти. Цель его торговой войны состоит, по ее мнению, в том, чтобы устранить ограничения, налагаемые глобальным экономическим порядком и мешающим осуществлению власти США в целом и власти их президента в частности.

Пошлины являются предпочтительным инструментом по двум причинам. Во-первых, Трамп всегда верил, что остальной мир заплатит любую цену, чтобы получить доступ к рынку США, и, во-вторых, он, как президент, обладает неограниченными личными полномочиями вводить (или отменять) пошлины в отношении любой страны, в любое время и по любой причине. Пока Конгресс не решит его остановить.

Поэтому критика в адрес его методов расчета тарифов, якобы лишенных научного обоснования, попадает мимо цели. Ему неважно, насколько объективны методы - важнее, чтобы они отражали дисбаланс в торговле США с другими странами.

Более того, Трамп применяет тарифы и вне сферы экономики. Например, он использовал их для давления на страны Центральной и Южной Америки, чтобы те принимали обратно нелегальных мигрантов, или же - в борьбе против TikTok, принуждении TSMC построить завод в США и даже для борьбы с наркотиками.

Цель - не торговый баланс. Если бы это было так, предложения ЕС и других стран об отмене взаимных тарифов получили бы поддержку. Даже Сянган с его нулевыми тарифами попал под американские тарифы. Все это указывает на то, что "баланс" - лишь предлог, но не настоящая цель.

На самом деле торговля - лишь один из фронтов этой битвы. Экономика, возможно, даже не главная цель, а только начальный этап. Трамп и его команда ясно дали понять, что это все часть стратегии "Сделать Америку снова великой" (MAGA). А это предполагает не только устранение торгового дефицита, а гораздо более масштабные цели.

Основа текущего глобального кризиса, полагают некоторые эксперты, не в тарифах, а в разрушении трех основных мировых порядков: денежного, политического и геополитического. То, что делает сейчас президент США, - лишь следствие этого процесса. По их мнению, за происходящим стоят пять фундаментальных факторов.

1. Разрушение экономико-денежного порядка.

Огромные и быстрорастущие долги, зависимость от займов и потребления, особенно в США.

2. Разрушение внутреннего политического порядка США.

Углубление неравенства, проблемы в системе образования, разрыв в доходах и ценностях, а также невозможность компромиссов между политическими силами.

3. Крах международного геополитического порядка.

Конец американской гегемонии, рост односторонних действий, уход от многостороннего сотрудничества.

4-5. Природные катастрофы и технологические революции: эпидемии, засухи, ИИ и т.д.

Считают, что, фокусируясь на тарифах, мы теряем из виду основные движущие силы. Однако важно помнить: он - американец и финансист, его взгляд может быть предвзят. Например, он винит Китай в разрушении американской экономической системы, не признавая, что многие проблемы США внутренние.

Дональд Трамп и его команда считают, что США переживают системный кризис: растущий дефицит торговли и бюджета может привести к краху. Поэтому, по их мнению, нужны решительные меры. И справедливость этих аргументов признают даже многие его критики.

Трамп заявляет, что "Америка должна в первую очередь заботиться о себе", а лозунг MAGA предполагает, что Америка уже не велика. И это звучит как признание тех разрушительных внутренних и внешних проблем, которых не хочет признавать американский истеблишмент.

Объявив новые тарифы, Трамп фактически провозгласил экономическую революцию. США пытаются вернуть себе промышленную мощь и глобальное лидерство, используя любые средства. Но это не общенациональный консенсус: многие считают возврат промышленного производства в США невозможным и выступают лишь за сохранение страной мирового лидерства в финансах, технологиях и идеологии.

Глобализация, особенно после вступления Китая в ВТО, в итоге сыграла против США. Дешевые товары и китайская занятость - все это выгодно, но сопровождается вымыванием национальной промышленности и деградацией среднего класса. Проблемы нарастают, а обвинения в адрес Китая часто прикрывают внутренние ошибки США.

Фактически действия Трампа - это американская версия "движения за спасение страны". Лозунг "Америка в беде", призывы к единству - все это свидетельствует: конфликт может выйти за пределы экономики и затронуть политику и даже военное противостояние.

Большие проблемы финансовой системе США может доставить инициатива Китая по внедрению цифрового юаня в расчетах с рядом стран. Это обходит доллар и систему SWIFT, сокращая комиссию и время переводов в разы. Новый технологический уклад в финансах подрывает монополию доллара, и именно в этом состоит настоящая угроза для США.

Цифровой юань основан на технологии блокчейн, которая обеспечивает не только отслеживаемость транзакций, но и автоматическое выполнение правил по борьбе с отмыванием денег. В рамках китайско-индонезийского проекта "Две страны - два парка" банк Industrial Bank с помощью цифрового юаня провел первую трансграничную оплату. От подтверждения заказа до поступления средств прошло всего 8 секунд - это в 100 раз быстрее традиционных способов расчета.

Именно это технологическое преимущество побудило 23 центральных банка по всему миру присоединиться к тестированию "моста цифровых валют". Например, у ближневосточных энергетических трейдеров издержки на расчеты снизились на 75 процентов.

Малайзия, Сингапур и еще 4 страны уже включили юань в состав своих валютных резервов, а Таиланд провел первую оплату нефти в цифровых юанях.

Эта волна дедолларизации заставила Банк международных расчетов признать, что Китай задает правила игры в цифровую эпоху валют.

Между тем, тарифный план президента США продолжает набирать обороты.

Вашингтон объявил, что в связи с ответными мерами Китая в виде пошлин на американские товары экспорт из Китая в США теперь может облагаться пошлинами в размере до 245 процентов. В ответ Пекин заявил, что именно США начали торговую войну, Китай не стремится к ней, но и не боится. Это заявление американское правительство сделало вечером 15 апреля в информационном сообщении о начале расследования по импорту ключевых полезных ископаемых.

Ранее, по сообщению The New York Times, Китай приостановил экспорт редкоземельных минералов и магнитов, необходимых производителям автомобилей, аэрокосмической техники, а также компаниям по производству полупроводников и военным подрядчикам. Меры были приняты на фоне эскалации торгового конфликта после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт.

Администрация США, по указанию Трампа, начала расследование, насколько импорт переработанных критически важных минералов и их производных продуктов угрожает безопасности государства.

В подготовленном ею документе говорится, что "зависимость Соединенных Штатов от импорта и уязвимость наших цепочек поставок повышают потенциальные риски для национальной безопасности, готовности к обороне, стабильности цен, экономического процветания и устойчивости".

Военные проекты США, писала китайская газета "Гуаньча" 16 апреля, находятся под угрозой на фоне обострения американо-китайских отношений. Магниты из редкоземельных китайских минералов используются в высокоточных баллистических ракетах, истребителях F-35, беспилотниках и т. п. На Китай приходится 90 процентов мировой выработки редкоземельных элементов.

В сообщении Белого дома говорится, что после того, как 2 апреля президент Трамп объявил о плане симметричных пошлин, более 75 стран начали обсуждать с Вашингтоном новые торговые соглашения. И только Китай ответил мерами возмездия. Из-за этих действий экспорту Китая в США теперь грозят пошлины до 245 процентов.

Белый дом не уточнил, какие именно товары подвергнутся этой пошлине, отметив только, что ставка может достигать 245 процентов, что значительно выше объявленного 10 апреля Трампом уровня в 145 процентов.

На последнюю инициативу США ответил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь на очередной пресс-конференции 16 апреля, сказав журналистам: "Конкретную ставку пошлин вы можете уточнить у американской стороны."

Он подчеркнул, что Пекин уже многократно заявлял о своей жесткой позиции по вопросу пошлин: торговая война была начата США, а ответные меры Китая - это защита его законных интересов и международной справедливости, полностью обоснованная и легитимная. "В торговой и таможенной войне нет победителей, Пекин не стремится к ней, но и не боится".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, зачитывая журналистам заявление, по ее словам, продиктованное Трампом во время совещания, сказала: "Мяч на стороне Китая. Сейчас именно Китай должен заключить соглашение с нами, мы в этом не нуждаемся".

Китай, по ее словам, заинтересован в американских потребителях и хочет зарабатывать на американском рынке и, несмотря на свои размеры, он ничем не отличается от других стран.

Перед этим Дональд Трамп опубликовал сообщение на платформе Truth Social, в котором обвинил Китай в нарушении важного соглашения с Boeing, утверждая, что Китай не принимает уже полностью оплаченные самолеты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пекин приказал китайским авиакомпаниям прекратить прием новых самолетов от Boeing и приостановить закупку американских запчастей и оборудования.

Государственная авиакомпания Southern Airlines приостановила продажу двух подержанных широкофюзеляжных самолетов Boeing 787-8. По данным Bloomberg, эта компания планировала заменить их на более новые и крупные лайнеры, чтобы лучше обслуживать дальнемагистральные рейсы, но торговая война нарушила эти планы.

Согласно объявлению, поданному Southern Airlines на Шанхайскую объединенную биржу 11 апреля, сделка была "приостановлена под влиянием определенных событий". В тот же день Китай объявил об увеличении пошлин на американские товары до 125 процентов. Ранее Nikkei сообщала, что отказ от сделки был связан с опасениями, что торговая война может помешать дальнейшим поставкам от Boeing.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что администрация Трампа оказывает давление на партнеров по торговым переговорам, чтобы те ограничили торговлю с Китаем, заставив Пекин вернуться за стол переговоров.

США намерены потребовать от более чем 70 стран, с которыми ведутся переговоры, принять обязательства запретить реэкспорт китайских товаров через их территорию и воспрепятствовать китайским компаниям обходить пошлины, открывая предприятия в этих странах. Цель - еще сильнее ударить по уже ослабленной китайской экономике и ослабить позиции Пекина в переговорах.

Китай ответил на намерения США заключать сделки с другими странами, чтобы изолировать экономику КНР. Согласно заявлению Минкоммерции КНР, если это произойдет, Пекин примет равносильные контрмеры.

"Следует особо отметить, что Китай выступает решительно против любых сделок, которые заключаются за счет принесения в жертву интересов Китая. …У Китая есть решимость и есть возможности защищать свои интересы", - говорится в тексте заявления.

В тексте также отмечается, что в вопросе "взаимных пошлин" все стороны должны стоять на стороне справедливости и защищать международные торгово-экономические правила и многостороннюю торговую систему.

Однако, по мнению аналитиков, тарифная война Трампа прежде всего вредит самим США. По данным полугодового прогноза Института международной экономики Петерсона (PIIE), опубликованного 15 апреля, на фоне неопределенности в политике экономика США может остановиться в этом году, а вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев достигает 40 процентов.

Президент США Дональд Трамп 10 апреля объявил о приостановке на 90 дней действия "зеркальных тарифов" для 75 стран, однако только для Китая тариф был увеличен до 125 процентов. Китайская сторона пока не последовала этому примеру, но ясно обозначила свою позицию словами: "Хотите говорить - двери открыты; хотите драться - мы будем сражаться до конца". Ранее Трамп заявлял, что ждет звонка от Китая, но теперь дал понять, что не будет ждать уступок со стороны Китая по вопросу тарифов.

По сообщению CNN, на вопрос о торговой войне между США и Китаем Трамп ответил, что не собирается ждать, пока китайская сторона уступит в этой ситуации. Он сказал: "Много лет нас эксплуатировали Китай и другие страны, но Китай - самый крупный эксплуататор".

Будет ли Китай вести переговоры с США? Представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь заявила, что позиция Китая четкая и последовательная: "Двери для переговоров открыты, но диалог должен вестись на основе взаимного уважения и равенства. Если хотите драться, мы готовы до конца. Давление, угрозы и шантаж - не те методы, с которыми можно подходить к Китаю". Она выразила надежду, что США и Китай смогут двигаться навстречу друг другу и урегулировать разногласия через диалог, придерживаясь принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

В последнее время, правда, появилась информация о якобы намерениях Трампа лично встретиться с руководителем Китая.

Как пишет со ссылкой на источники Politico, позиция американского президента вредит усилиям по предотвращению торговой войны.

Мнения экспертов

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:

Как мы понимаем, тарифный барьер по сути используется Белым домом для того, чтобы принудить торговых партнеров принять американские условия. Аналитики характеризуют это как меры экономического давления - можно с этим согласиться. Другое дело, что они становятся уже не совсем скрытыми. И в связи с так называемой тарифной войной между США и Китаем хотели бы отметить, что любые потрясения для мировой экономики, грозящие замедлением темпов роста и общим спадом потребления, имеют свою негативную проекцию на многие мировые процессы. Тем более серьезную озабоченность вызывает ситуация, когда речь идет о двух главных экономиках мира, одна из которых - КНР, наш многолетний крупнейший торговый партнер. И мы внимательно следим за развитием событий, будем всесторонне анализировать возможные последствия, разумеется, принимать меры по минимизации потенциального ущерба для нашей страны.

Юрий Пикалов, профессор высшей школы педагогики и истории Педагогического института ТОГУ РФ, доктор исторических наук:

На сегодняшний день можно уверенно утверждать, что международная торговая система держится в основном на доброй воле Китая, и его соблюдении требований Всемирной торговой организации, которая была создана обслуживать интересы США. Но сегодня, когда эти интересы пошли в разрез с нормальным экономическим развитием других стран, США стали нарушать установленные требования и правила. В этой ситуации Китай, сохраняя четкую позицию, предпринимает меры по восстановлению нормальных отношений.

Китай не поддался давлению и твердо противостоит этому шантажу. И теперь вопрос лишь в том, как долго США продержатся без нормальных торговых отношений с Китаем. Ведь все знают, что Америка нуждается в Китае больше, чем Китай в Америке. США очень трудно найти замену Китаю, потому, что на это уйдут годы, у страны нет столько времени.

Клаус Вайерштрасс, старший научный сотрудник Института перспективных исследований в Вене:

Новые торговые ограничения - серьезное бремя для глобальной экономики. И не только потому, что они замедлят торговлю, но и из-за их непредсказуемости. Как мы наблюдали, американские тарифы могут меняться каждый день. Это усиливает неопределенность относительно дальнейшего экономического курса, а появление новых факторов неопределенности может спровоцировать задержки инвестиционных проектов.

Джанлука Пастори, доцент кафедры политических и социальных наук Католического университета Святого Сердца в Милане:

То, что мы наблюдаем, - это политика, которая меняется ежедневно. А комментарии Трампа показывают, что это политика силы. Но, учитывая то, насколько интегрированы экономики всех стран сейчас, американцам придется платить больше за товары. Возникает и другой вопрос: готовы ли они к существенному сокращению ассортимента доступных товаров? Стратегия, которую выбрало американское правительство, - крайне опасна, а ее последствия непредсказуемы.

Джанет Йеллен, бывший министр финансов США:

Это самый ужасный вред экономике, который я когда-либо наблюдала со стороны администрации к успешно функционирующей системе. Это в полной мере относится ко всему комплексу мер политики Трампа. Сложно представить более разрушительную экономическую программу по всем направлениям - от тарифов до сокращения госуслуг. Все это приведет к росту дефицита, тогда как требуется прямо противоположное.