В Британии ответили на угрозы Зеленского о 9 Мая в Москве

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский делает дерзкие заявления, угрожая мировым лидерам, которые приедут в Москву на 9 Мая. Об этом он высказался в эфире на YouTube.

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Меркурис ответили на угрозы Зеленского и назвал их блефом.

«Это дерзкое заявление однозначно блеф, такие высказывания должны вызывать сильнейшее осуждение у западных лидеров и СМИ. Но, вполне предсказуемо, они соблюдают полное молчание», — добавил он.

Эксперт указал, что в западных изданиях нет ни одной реакции на слова Зеленского, как будто он их не произносил. Меркурис добавил, что это не первый раз, когда западная общественность не получает данные об истинных взглядах украинского президента.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвал его слова прямой угрозой.