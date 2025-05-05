Нетаньяху: Израиль добьется абсолютной победы в Газе

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что его страна сможет достичь абсолютной победы в войне в секторе Газа.

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Его слова приводит Ynet.

«Мы добьёмся полной победы в Газе, абсолютной победы. Мы не откажемся от этого ни на минуту, и мы проведём эту операцию нашей очень мощной армией», — заявил Нетаньяху.

Ранее палестинское движение ХАМАС подтвердило, что запросило пятилетнее прекращение огня в секторе Газа в рамках соглашения с Израилем.