Некоторые европейские политики, которые пытаются блокировать вступление Украины в ЕС, делают это «не ради интересов собственной же страны», а с корыстной целью, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова передает «Обозреватель».

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«Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс. Не ради интересов, кстати, собственной же страны, а ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади», — сказал он.

Как отмечает издание, политик, вероятно, имел ввиду премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, выступающие против вступления Украины в объединение. Из них глава словацкого правительство высказывал намерение приехать на День Победы в Москву.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы. Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак позже намекнул на удар по Москве 9 Мая..