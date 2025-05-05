Трамп распорядился возобновить работу тюрьмы "Алькатрас"

Американская тюрьма "Алькатрас", работа которой была прекращена в 1963 году, будет вновь открыта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Восстановить и открыть "Алькатрас"! Слишком долго Америка страдала от злобных, жестоких рецидивистов-преступников, отбросов общества, которые никогда не принесут ничего, кроме страданий и мучений. Когда мы были более серьезной страной, в прошлые времена, мы без колебаний сажали самых опасных преступников в тюрьму и держали их подальше от тех, кому они могли причинить вред. Так и должно быть. Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые сеют зло, кровопролитие и хаос на наших улицах. Именно поэтому сегодня я поручаю Бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму "Алькатрас" для содержания самых безжалостных и жестоких преступников Америки", - написал глава государства в Truth Social.

"Мы больше не будем заложниками преступников, бандитов и судей, которые боятся выполнять свою работу и позволять нам выдворить преступников, приехавших в нашу страну нелегально. Возобновление работы "Алькатраса" станет символом закона, порядка и справедливости", - добавил президент.

Тюрьма расположена на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. В 1912 году на острове был построен тюремный корпус, названный "Алькатрас", а к 1920 он был уже полностью заполнен заключенными. "Скала", как неофициально назвали тюрьму, первой в США стала использоваться для длительного заключения военных и "прославилась" своей строгостью к нарушителям дисциплины. В 1936 году власти решили перевести тюрьму в ведомство Министерства юстиции. Под руководством лучших экспертов по безопасности она была перестроена и стала еще более надежной.

В "Скалу" стали направлять наиболее опасных преступников: убийц, воров, насильников, гангстеров, систематических нарушителей тюремной дисциплины и бунтарей. В "Алькатрас" отправляли таких известных гангстеров, как Аль Капоне, Джордж Келли Барнес, или Пулеметный Келли (считавшийся в то время "врагом государства номер один"), и Роберт Страуд, известный как Птицелов из Алькатраса. За все годы существования "Скалы" было совершено 14 попыток побега из нее. Ни одна не увенчалась успехом. Если даже беглецам и удавалось ускользнуть от бдительных стражей, то в холодных водах залива не выжил никто. В 1963 году "Алькатрас" закрыли.