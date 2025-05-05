Кандидат от правящей коалиции Румынии признал поражение на выборах

Кандидат от правящей коалиции Румынии Крин Антонеску, уступивший в первом туре выборов президента, признал поражение.

Его слова передаёт Hotnews.

«Когда 40% румын голосуют за Джордже Симиона, это вердикт, который я как демократ не имею возможности оспорить», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что мэр Бухареста Никушор Дан получил 20,65% голосов и обошёл кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску, заняв второе место в первом туре президентских выборов в Румынии.

Лидером в первом туре президентских выборов в Румынии стал Джордже Симион, возглавляющий националистический «Альянс за объединение румын».