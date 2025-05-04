Трамп рассказал о просьбе глав стран ЕС позвонить Путину

Главы стран Евросоюза (ЕС) неоднократно обращались к президенту США Дональду Трампу с просьбой позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.

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Об этом американский лидер рассказал NBC News.

«Вы знаете, лидеры Евросоюза так много раз просили меня позвонить Путину», — сообщил Трамп.

По его словам, им пришлось обратиться с этим к нему, так как российский лидер не отвечает на их звонки.

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Ранее Трамп назвал Путина мудрым и хитрым человеком. До этого американский президент заявлял, что иметь дело с российским лидером проще, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским.