Явка на президентских выборах в Румынии превысила 50 процентов

Центральное избирательное бюро Румынии заявило, что явка на выборах президента страны превысила 50 процентов.

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Избирательные участки посетили девять миллионов граждан.

24 ноября 2024 года в Румынии прошли президентские выборы, по итогам первого тура которых фаворитом был независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Результаты выборов отменили, а к новому голосованию Джеорджеску, несмотря на решение румынского конституционного суда, не допустили.

Второй тур, если он потребуется, будет проводиться 18 мая.