Явка на президентских выборах в Румынии превысила 50 процентов
Центральное избирательное бюро Румынии заявило, что явка на выборах президента страны превысила 50 процентов.
Избирательные участки посетили девять миллионов граждан.
24 ноября 2024 года в Румынии прошли президентские выборы, по итогам первого тура которых фаворитом был независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Результаты выборов отменили, а к новому голосованию Джеорджеску, несмотря на решение румынского конституционного суда, не допустили.
Второй тур, если он потребуется, будет проводиться 18 мая.