Трамп рассказал, планирует ли уволить шефа Пентагона Хегсета после скандала

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News сказал, что министру обороны США Питу Хегсету не грозит увольнение после скандала с утечкой секретных данных. По словам американского президента, нет "ни малейшей" возможности, что шеф Пентагона будет уволен.

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Хегсет, по словам Трампа, работает "фантастически" и справляется со своими обязанностями очень хорошо.

Разговоры о возможной отставке Хегсета, а также советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, стали вестись в СМИ после сообщений об утечке данных об ударах США по Йемену в марте 2025 года. Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что Уолтц случайно включил его в групповой чат, где высокопоставленные американские чиновники обсуждали удары по позициям хуситов. Хегсет опровергал информацию об утечке.

Трамп считает, что Хегсет справится с должностью главы Пентагона

Уолтц был снят с должности 1 мая, но Трамп заявил, что увольнение и назначение Уолтца постпредом при ООН не следует расценивать как наказание.