Трамп неожиданно ответил на вопрос о мигрантах и конституции США

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, должен ли он соблюдать конституцию в вопросах депортации мигрантов. Американский лидер сказал "Не знаю", после чего сказал, что он "не юрист", и снова сказал "Не знаю".

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Трамп сказал, что ему помогает команда юристов, которая, "очевидно", будет следовать решениям Верховного суда.

Американский президент в интервью телеканалу NBC News заявил, что добивается депортации "некоторых из самых худших, самых опасных людей", и "был избран, чтобы выдворить их", но суды ему "мешают".

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Борьба с нелегальной миграцией была одним из основных предвыборных обещаний Трампа. После избрания он заявил о планах депортировать миллионы мигрантов.