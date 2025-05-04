Белый дом опубликовал фото Трампа в образе джедая из «Звездных войн»

В официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х появилось изображение президента США Дональда Трампа в виде накаченного джедая из киносаги "Звездные войны".

Отметим, что 4 мая поклонники культового фантастического фильма отмечают неофициальный праздник "День "Звездных войн".

Трамп стоит в одежде джедаев с лазерным мечом в руке. В сообщении к картинке Белый дом желает счастливого 4 мая всем, "включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу Галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13".

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"Вы не Восстание - вы Империя", - подчеркивается в публикации.

Сообщение набрало уже более двух миллионов просмотров.