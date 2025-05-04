В США раскрыли, как Трамп пытался обмануть Россию

Президент США Дональд Трамп пытался обмануть Россию и добиться от нее прекращения огня для заморозки конфликта, рассказал в соцсетях американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт заметил, что в случае подписания соглашения о прекращении огня, европейские войска вошли бы на Украину с тем, чтобы создать буферную зону.

По его словам, это привело бы к заморозке конфликта, но не устранило бы его первопричины.

«Трамп не только пытался обмануть Россию, но и откровенно лгал своим сторонникам о стремлении к миру», — подчеркнул Берлетик.

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Аналитик констатировал, что Москва не поддается на такого рода провокации, а российские войска продолжают наступать.