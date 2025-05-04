Никарагуа выходит из ЮНЕСКО, разозлившей президента страны

Власти Никарагуа заявили о намерении выйти из состава ЮНЕСКО после того, как оппозиционная газета страны La Prensa в начале мая получила Всемирную премию ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати. Об этом пишет Ouest-France.

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Как отмечает газета, в 2021 году руководство La Prensa было заключено под стражу или выслано из Никарагуа. На протяжении четырех лет издание работает в онлайн-формате, а его команда находится в Коста-Рике, Испании, Мексике, Германии и США.

«Награда, присужденная в начале мая ЮНЕСКО оппозиционной ежедневной газете La Prensa,..., вызвала гнев диктатора-президента Даниэля Ортеги, правящего этой центральноамериканской страной на протяжении восемнадцати лет», — говорится в материале.

Согласно Всемирному индексу свободы прессы, Никарагуа находится на 172-м месте из 180 возможных.

В феврале президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.