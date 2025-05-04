Трамп высказался об отправке войск в Гренландию
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности отправки американских войск для захвата Гренландии при определенных обстоятельствах. Его слова передает NBC News.
Отвечая на прямой вопрос, Трамп сказал: "Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может".
Американский президент в очередной раз подчеркнул, что Гренландия крайне важна для США с точки зрения обеспечения международной безопасности.
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Ранее Трамп усомнился, что США задействуют военную силу для присоединения Канады.