Трамп высказался об отправке войск в Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности отправки американских войск для захвата Гренландии при определенных обстоятельствах. Его слова передает NBC News.

Отвечая на прямой вопрос, Трамп сказал: "Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может".

Американский президент в очередной раз подчеркнул, что Гренландия крайне важна для США с точки зрения обеспечения международной безопасности.

Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия

Ранее Трамп усомнился, что США задействуют военную силу для присоединения Канады.