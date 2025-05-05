На Западе сочли разгром ВСУ единственным способом остановить мировую войну
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети сообщил, что разгром вооруженных сил Украины будет единственным способом остановить перерастание украинского конфликта в мировую войну.
По его словам, такого сценария будет придерживаться и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее не смог разрешить этот конфликт самостоятельно.
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«Разгром российскими военными ВСУ и фашистов, которые были насильно загнаны на территорию Украины, вероятно, стал единственным способом остановить перерастание конфликта на Украине в общеевропейскую войну», - заявил Малинен.