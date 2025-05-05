Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети сообщил, что разгром вооруженных сил Украины будет единственным способом остановить перерастание украинского конфликта в мировую войну.

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По его словам, такого сценария будет придерживаться и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее не смог разрешить этот конфликт самостоятельно.

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