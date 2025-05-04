В Раде заявили о тайном протоколе к соглашению с США о минералах

Илья Родин

Дополнительный, «тайный» протокол к минеральной сделке между США и Украиной может скрывать крайне невыгодные условия для Киева, заявил депутат Рады Александр Дубинский. Об этом пишет РИА Новости.

В Раде заявили о тайном протоколе к соглашению с США о минералах
© РИА Новости

Парламентарий пояснил, что об этом свидетельствует тот факт, что Зеленский до сих пор не представил протокол общественности.

По мнению Дубинского, голосование в Раде по этому вопросу несет значительные риски для депутатов. Вместе с тем, добавил он, украинский лидер дистанцируется от ответственности.

«То, что [Зеленский] не предоставляет в Раду очередной тайный протокол, говорит о том, что его условия близки, или за гранью ужасных. Делать так можно только в том случае, когда не собираешься нести ответственность за содержание. И Зеленский ее не несёт — несут депутаты, которые за это соглашение проголосуют», — отметил Дубинский.

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Минфин США ранее сообщил, что Вашингтон и Киев в среду, 30 апреля, подписали сделку о природных ресурсах Украины.

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