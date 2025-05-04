В Раде заявили о тайном протоколе к соглашению с США о минералах

Дополнительный, «тайный» протокол к минеральной сделке между США и Украиной может скрывать крайне невыгодные условия для Киева, заявил депутат Рады Александр Дубинский. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что об этом свидетельствует тот факт, что Зеленский до сих пор не представил протокол общественности.

По мнению Дубинского, голосование в Раде по этому вопросу несет значительные риски для депутатов. Вместе с тем, добавил он, украинский лидер дистанцируется от ответственности.

«То, что [Зеленский] не предоставляет в Раду очередной тайный протокол, говорит о том, что его условия близки, или за гранью ужасных. Делать так можно только в том случае, когда не собираешься нести ответственность за содержание. И Зеленский ее не несёт — несут депутаты, которые за это соглашение проголосуют», — отметил Дубинский.

В Британии назвали ужасной сделку по минералам между США и Украиной

Минфин США ранее сообщил, что Вашингтон и Киев в среду, 30 апреля, подписали сделку о природных ресурсах Украины.