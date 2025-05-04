Трамп заявил о хорошем шансе для урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что есть «очень хороший» шанс на урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Вместе с тем, заметил американский лидер, стороны очень сильно ненавидят друг друга, это может помешать процессу мирного урегулирования.

«Возможно, добиться сделки невозможно», — признал Трамп.

Ранее сообщалось, что американский лидер может в ближайшее время вывести США из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

Трамп назвал своих возможных преемников

Представитель Госдепа Тэмми Брюс пояснила, что США в дальнейшем не будут посредником в переговорах между Москвой и Киевом и ждут от обеих сторон начала прямого диалога по урегулированию.