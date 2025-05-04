Трамп заявил о хорошем шансе для урегулирования конфликта на Украине

Илья Родин

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что есть «очень хороший» шанс на урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп заявил о хорошем шансе для урегулирования конфликта на Украине
© globallookpress.com

Вместе с тем, заметил американский лидер, стороны очень сильно ненавидят друг друга, это может помешать процессу мирного урегулирования.

«Возможно, добиться сделки невозможно», — признал Трамп.

Ранее сообщалось, что американский лидер может в ближайшее время вывести США из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

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Представитель Госдепа Тэмми Брюс пояснила, что США в дальнейшем не будут посредником в переговорах между Москвой и Киевом и ждут от обеих сторон начала прямого диалога по урегулированию.

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