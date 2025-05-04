Трамп заявил о приближении мирного соглашения России и Украины

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News выразил надежду на приближение мирного соглашения по завершению конфликта на Украине, заявив об «очень хороших шансах сделать это».

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При этом Трамп отметил, что сейчас США «ближе к одной из воюющих сторон», но не уточнил, к какой именно.

Он вновь не исключил возможности выхода США из переговорного процесса, заявив, что «иногда приближается» к этому решению.

Он также указал на «огромную ненависть между этими двумя людьми», по всей видимости, имея в виду лидеров РФ и Украины.