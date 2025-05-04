Трамп назвал своих возможных преемников

Президент США Дональд Трамп упомянул государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса в числе возможных преемников. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала NBC News.

Отвечая на вопрос журналистки, Трамп заявил, что эти два политика и еще «10-15-20» человек могут возглавить движение MAGA «Сделаем Америку снова великой» после его ухода.

По словам Трампа, сейчас в Демократической партии США нет сравнимых с молодым поколением республиканцев по весу политиков, что лишает его возможных преемников здоровой конкуренции.

Трамп сделал заявление о третьем президентском сроке

Также Трамп заявил о серьезности своих высказываний о возможном третьем президентском сроке. Он сказал, что вопрос о выдвижении пока преждевременен, но отметил, что «многие люди» поддержали бы это решение.