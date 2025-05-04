Трамп заявил, что США ближе к одной из сторон в украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ближе к одной из сторон украинского конфликта, но отказался говорить, к какой именно.

Об этом он сказал в интервью NBC.

«Я считаю, что мы ближе к соглашению с одной из сторон, хотя не буду уточнять, с какой именно», — отметил президент.

Трамп также не исключил, что может наступить момент, когда он выйдет из процесса мирных переговоров.

При этом, по его словам, сейчас есть «очень хороший шанс» урегулировать конфликт на Украине.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что украинский конфликт становится войной Трампа.