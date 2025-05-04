Трамп высказался о выходе США из переговоров по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал журналистам, что однажды у него закончится терпение, он умоет руки и выйдет из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили его прокомментировать слова официальных лиц США о возможном выходе страны из переговоров.

«Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо. Настанет время, когда я могу это сказать», — отметил Трамп.

Политик признал, что иногда он становится ближе к этому решению, но потом случаются «позитивные вещи».

Ранее представитель Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что Соединенные Штаты больше не будут посредником в переговорах между Москвой и Киевом и ждут от обеих сторон начала прямого диалога по урегулированию.

«Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами»,— пояснила Брюс.

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Вице-президент Джей Ди Вэнс уточнил, что во вторые 100 дней президента Трампа США рассчитывают на прямые переговоры между сторонами конфликта.