Трамп высказался о выходе США из переговоров по Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал журналистам, что однажды у него закончится терпение, он умоет руки и выйдет из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты попросили его прокомментировать слова официальных лиц США о возможном выходе страны из переговоров.
«Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо. Настанет время, когда я могу это сказать», — отметил Трамп.
Политик признал, что иногда он становится ближе к этому решению, но потом случаются «позитивные вещи».
Ранее представитель Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что Соединенные Штаты больше не будут посредником в переговорах между Москвой и Киевом и ждут от обеих сторон начала прямого диалога по урегулированию.
«Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами»,— пояснила Брюс.
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Вице-президент Джей Ди Вэнс уточнил, что во вторые 100 дней президента Трампа США рассчитывают на прямые переговоры между сторонами конфликта.