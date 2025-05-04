Владимир Зеленский сошел с ума, заявил в соцсетях известный французский политик Флориан Филиппо. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни Победы. Кроме того, он заметил, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву.

«Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают [президент Франции Эммануэль] Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!», — отметил Филиппо.

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Ранее профессор Хельсинкского университета Томас Малинен назвал Зеленского сумасшедшим на фоне публикаций в западных СМИ о попытке вооруженных формирований Украины проникнуть в Белгородскую область.