Американский президент Дональд Трамп заявил, что не собирается баллотироваться на третий президентский срок. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

Он отметил, что несмотря на то, что сторонники уговаривают его переизбираться в третий раз, делать он этого не планирует.

— Я буду президентом восемь лет, два срока. Всегда считал это очень важным. Я собираюсь отработать четыре великолепных года и передать это кому-то другому, в идеале — великому республиканцу, — цитирует слова президента США телеканал.

Тем не менее, до этого Трамп, заявил, что «не шутил», когда говорил о своем переизбрании на третий президентский срок.

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По сообщениям СМИ, группа сторонников Дональда Трампа занялась изучением возможности изменения американской конституции для того, чтобы республиканец получил возможность избираться еще на один срок. В ходе Конференции консервативных политических действий ее участники среди прочего развесили баннеры с надписью «За Трампа в 2028 году и после», где политик изображен в образе Юлия Цезаря.