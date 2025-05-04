На Западе сделали неожиданное заявление об отношении Трампа к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп твердит, что желает остановить конфликт на Украине. Если бы он действительно хотел мира, то избавился бы от Владимира Зеленского, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, то, что глава Белого дома до сих пор не сделал этого, говорит о том, что он чего-то боится или пытается «играть за обе команды». Он добавил, что такой подход приведет Трампа к неудаче.

Ранее Малинен сообщил, что мир на Украине невозможен при Зеленском. Он уточнил, что действующей власти в стране будут продолжаться убийства.

Стало известно, о чем говорили Трамп и Зеленский на похоронах папы римского

Аналитик отметил также, что европейским лидерам следует «перестать подпитывать украинский конфликт».