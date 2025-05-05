В Раде раскрыли, зачем Зеленский угрожал Параду Победы

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский считает, что украинский лидер Владимир Зеленский своими заявлениями об отсутствии гарантий безопасности на параде Победы в Москве пытается проверить реакцию президента США Дональда Трампа. Об этом Дубинский написал в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, после подписания соглашения о разработке украинских недр Зеленский активно испытывает, что ему теперь позволено со стороны США.

«Введение санкций против оппозиционных блогеров — один из элементов. Угроза ударить по параду в Москве на 9 мая — из других. Но общая цель этих заявлений и действий — проверить, стал ли Зеленский нравиться Трампу», — написал Дубинский.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранным лидерам, которые посетят парад 9 мая в Москве.