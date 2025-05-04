FT: Мир на Украине может быть заключен в ближайшие две недели

Мирное соглашение между Россией и Украиной может быть подписано уже в ближайшие две недели. Такой прогноз опубликовало западное издание Financial Times.

© Вечерняя Москва

По мнению журналистов, если подписание соглашения состоится приблизительно в даты 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, этот факт может существенно повысить рейтинги Москвы на мировой арене.

Тем не менее, в материале утверждается, что в соглашение лучше не вносить официальное признание Киевом Крыма и других утраченных территорий российскими. Так Украина может согласиться на завершение конфликта или перейти в наступление.

Однако президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Москве и Киеву трудно пойти даже на прекращение огня в качестве первого шага к прямым переговорам о мирном урегулировании военного конфликта.

Сам же Зеленский уже отверг предложение российского президента Владимира Путина о трехдневном перемирии по случаю 9 Мая. Взамен он настаивает на прекращении огня на 30 дней. Он также предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 мая в Москве.

Кроме того, Зеленский намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве. Он отметил, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях.

Путин еще в конце апреля предложил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно должно было продлиться с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Российская сторона считает, что Украина должна последовать примеру перемирия, предупреждая, что в случае нарушений со стороны Киева ВС РФ дадут адекватный ответ.