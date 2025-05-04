Названа роль России в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном

Россия является «незаменимой силой» в международной политике и может сыграть очень важную роль в мирном урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали заявил в беседе с информационным агентством ТАСС.

© Lenta.ru

Дипломат отметил, что Россия является стратегическим партнером Индии, а также поддерживает «очень хорошие» отношения с Пакистаном. .

«Она может сыграть очень большую роль в деэскалации напряженности между нашими двумя соседями — ядерными соседями, я бы подчеркнул», — назвал он преимущество России в возможном примирении стран.

Посол также напомнил, что Россия всегда играла «определенную роль» в урегулировании отношений между Пакистаном и Индией. В частности, он напомнил что СССР выступал посредником в заключении Ташкентской декларации 1966 года, которая была подписана для нормализации отношений между двумя азиатскими государствами после Второй индо-пакистанской войны.

Джамали отметил, что из-за особых отношений РФ с Индией и Пакистаном сегодня, у нее есть большое преимущество «в снижении напряженности между двумя странами».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Пакистана начали подготовку к возможному военному конфликту с Индией. 29 апреля стало известно о столкновениях на границе двух стран.