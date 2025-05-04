США не выйдут из процесса мирного урегулирования на Украине, поскольку это невыгодно и вредно для имиджа президента Дональда Трампа. Так считает советник Зеленского Михаил Подоляк, сообщает News.ru

В интервью немецким изданиям Подоляк заявил, что президент США Дональд Трамп, как «доминирующий политик», не станет тратить время на разработку неуспешной стратегии.

Подоляк сказал, что Трамп «не станет терпеть» якобы отсутствие реакции со стороны России на его усилия по мирному урегулированию. По его словам, это грозит репутации американского президента, которому придется на это отреагировать.

Ранее политолог из Университета Лондона назвал причину, по которой Трамп больше заботится об отношениях с Россией, чем с Украиной.