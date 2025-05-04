Зеленский раскрыл цель визита в Чехию

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Чехию и заявил, что будет просить о продлении чешской инициативы, по которой для ВСУ закупались артиллерийские снаряды. Об этом сообщает издание «Страна».

Зеленский намерен встретиться с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, депутатами и руководителями оборонных предприятий.

Он заявил, что хочет просить о продолжении артиллерийской инициативы, а также анонсировал «хорошие новости» о расширении тренировочных программ для пилотов и поставках Киеву F-16.

«Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины», — сказал он.

Также Зеленский выразит «благодарность Чешской Республике за принципиальную поддержку и укрепление нашего сотрудничества».

Ранее Британия отказалась от использования устаревших САУ AS-90 и передала их Киеву.