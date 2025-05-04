В Словакии объяснили, почему лидеры ЕС не поедут 9 мая в Киев

Лидеры стран Евросоюза не поедут в Киев 9 мая, чтобы «демонстрировать политическую силу» в противовес России. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар, передает ТАСС.

В интервью вице-спикер отметил, что поездка в Киев является не самой удачной тактикой с политической точки зрения.

«Думаю, что в Киев много политиков не поедет, по крайней мере, значимых», — сказал Гашпар.

Парламентарий считает, что это связано с идущими переговорами между Россией и США. Многие европейские политики выжидают, и не хотят демонстрировать поддержку той или иной стороны.

Ранее западные СМИ сообщали, что Киев пригласил европейских политиков посетить республику 9 мая для демонстрации «дипломатической силы» — в противовес проходящему в этот день Параду Победы в Москве.