Трамп заявил, что победа во Второй мировой якобы была достигнута лишь благодаря США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне якобы была достигнута «только благодаря США».

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В соцсети Truth Social политик написал, что Соединённые Штаты выиграли две мировые войны, «но никогда не ставили это себе в заслугу — это делают другие».

Президент США повторил, что 11 ноября и 8 мая объявлены праздничными днями, при этом добавив, что они будут рабочими, так как, по его словам, «в Америке и так слишком много праздников».

Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне

Ранее Трамп сказал, что американские силы якобы сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев позже назвал слова Трампа пафосной чушью.