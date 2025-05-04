Си Цзиньпин и Вучич поддержали Путина после угроз Зеленского о срыве 9 Мая

Союзники России не испугались угроз Зеленского расстроить День Победы и поддержали президента Владимира Путина.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит РФ 7-10 мая, сообщил Кремль. Президент Сербии Александр Вучич тоже готовится к поездке в Москву, несмотря на проблемы со здоровьем. Как объяснил URA.RU доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, Киев использует 80-летие Победы для шантажа в переговорах, но Россия мгновенно ответит на любые попытки сорвать праздник на Красной площади.

«Си Цзиньпин 7–10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении Кремля и отмечается, что стороны планируют подписать ряд двусторонних соглашений.

Почти сразу после публикации Кремля о своем намерении посетить Москву 9 мая сообщил и премьер Словакии Роберт Фицо. По его словам, угрозы Зеленского неприемлемы. Сегодня же стало известно, что президент Сербии Александр Вучич сдержит слово и поедет на празднование 80-летия Победы в российскую столицу, несмотря на недомогание, из-за которого его визит мог сорваться, об этом сообщил сербский министр финансов Синиша Мали.

Ранее Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в дни празднования 80-летия Победы. Он также заявил, что киевский режим не может гарантировать безопасность зарубежных гостей в столице России.

Для дружественных России стран угрозы Зеленского второстепенны, им куда важнее поддержать Москву в условиях конфликта на Украине и почтить память героев, павших в годы Второй мировой войны, считает политолог Андрей Суздальцев.

«Визит Си Цзиньпина говорит о том, что китайское руководство доверяет России, что безопасность гарантируем именно мы. Заявления Зеленского — это элемент шантажа, чтобы показать свою значимость, что с ним будут договариваться. Если же он все-таки решится на какие-то попытки сорвать праздник на Красной площади, Россия мгновенно ответит, никакие оправдания не помогут», — заявил собеседник URA.RU.

Вполне вероятно, что сейчас через Объединенные Арабские Эмираты ведутся закрытые переговоры с украинской стороной о безопасности всех мероприятий в честь 9 Мая, продолжил Суздальцев. На это намекает недавний визит главы МВД ОАЭ Сейфа Бен Заида Аль Нахайяна в Москву и его встреча с Путиным.

«Такие переговоры ведутся не первый раз, и ни разу ни одна из сторон эти договоренности не нарушала, поэтому я думаю, что обстановка в центре российской столицы 9 мая будет спокойная», — отметил эксперт.

При этом Киев продолжит использовать День Победы как способ эскалации и устраивать различные информационные провокации, добавил Суздальцев. В качестве примера собеседник URA.RU привел недавнюю публикацию руководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака с изображением горящего Кремля.