Индия перекрыла воду Пакистану в рамках «наступательной дипломатии»

Индия перекрыла подачу воды через реку Ченаб в качестве дипломатического наступления на Пакистан. Об этом сообщает India Today.

Издание пишет, что данные меры последовали после теракта в Пахалгаме и резкого обострения отношений двух стран.

«Индия прекратила подачу воды через плотину Баглихар после приостановки действия Договора о водах Инда в качестве дипломатического наступления на Пакистан», — пишет издание.

Власти Индии также планируют аналогичные меры на плотине Кишанганга на реке Джелам, сообщил источник, знакомый с вопросом. По его словам, гидроэлектростанции Баглихар в Джамму и Кишанганга на севере Кашмира, дают Индии возможность регулировать сроки сброса воды.

Решение Индии приостановить действие договора, заключенного несколько десятилетий назад, последовало за убийством 26 человек в результате теракта в Джамму и Кашмире.

Договор о водах Инда, заключенный при посредничестве Всемирного банка, регулирует использование реки Инд и ее притоков между Индией и Пакистаном с 1960 года.

Ранее премьер-министр Индии дал армии «полную свободу в принятии решении о способе, целях и сроках ответа» на теракт в Пахалгаме.