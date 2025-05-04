Аналитик Кошкин: нет условий для полноценного конфликта Индии и Пакистана

Газета.Ru

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном будет сходить на нет, не стоит ожидать боевых действий, так как страны в этом не заинтересованы и нет условий для реальной эскалации военной ситуации. Об этом ТАСС заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Эксперт ответил на вопрос, начнется ли война между Индией и Пакистаном
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«Скорее всего, это обострение должно сходить на нет. Почему? Потому что нет необходимых ярко выраженных условий для того, чтобы довести это до высокой точки вооруженного противостояния», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Кошкина, Индия и Пакистан сейчас не заинтересованы в эскалации полноценного военного конфликта.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24-36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике. По его словам, власти Пакистана располагают достоверной информацией о том, что Индия, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Ранее на Западе назвали страну, которая способна примирить Индию и Пакистан.

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