Французы возмутились, что Россию не пригласили на празднование Дня Победы

Французские общественные деятели выразили недовольство тем, что представителей из России не пригласили на памятные мероприятия, посвященные 80-летию победы над нацизмом. Об этом сообщил один из организаторов акции «Бессмертный полк» во Франции Дмитрий де Кошко.

«Присоединиться к „Бессмертному полку“ — это способ напомнить всем, что великие победители нацизма — те, кому мы должны, — СССР, все народы стран СССР и России прежде всего», — заявил де Кошко. Его слова передает РИА «Новости».

Он добавил, что часто это событие отказываются помнить или забывают до такой степени, что даже Россию не пригласили на памятные мероприятия в этом году, на 80-ю годовщину. По словам Кошко, акция «Бессмертный полк» призвана напомнить европейцам о решающем вкладе народов Советского Союза в освобождение Европы от нацизма.

Мероприятие пройдет в Париже 8 мая. Шествие стартует в 13:00 с площади Революции и завершится у кладбища «Pere Lachaise».