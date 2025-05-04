Польша своим освобождением во времена Второй мировой войны от немецкой оккупации обязана СССР. Об этом пишет политолог Влодзимеж Юлиан Кораб-Карпович в статье для Myśl Polska.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Запад предпринимает попытки принизить роль СССР в победе во Второй Мировой войне, оправдывает преступления нацистов.

«Польша обязана Советскому Союзу освобождением от немецкой оккупации, которая стала величайшей трагедией польского народа в истории. Во время немецкой оккупации поляков презирали, депортировали в лагеря смерти и ежедневно убивали», — отметил Кораб-Карпович.

По его мнению, неблагодарная внешняя политика Польши по отношению к СССР в дальнейшем может понести за собой негативные последствия. Он добавил, что у Варшавы еще может появиться потребность в помощи Москвы в связи с усилением украинского и немецкого национализма.

«Мы должны выстраивать отношения с Россией в духе добрососедского партнерства, равноправия, доверия и взаимного уважения, что может принести свои плоды в будущем», — констатировал политолог.

Кораб-Карпович — профессор Университета Лазарского в Варшаве и Университета Зайеда в Дубае. Он получил докторскую степень в Оксфордском университете, преподавал в ряде высших учебных заведений, включая Англо-американский университет в Праге и Техасский государственный университет.